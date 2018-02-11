Почетный член МОК: "Для отстранения России не было никаких доказательств"

" Международный олимпийский комитет оказался в очень трудной ситуации. Все началось со свидетельств Григория Родченкова, которые попали в отчет Макларена. Он не был точным, а все выводы начинались со слов "в меру наших знаний", что говорит о неуверенности авторов доклада. Коллективное наказание – это кошмар. Абсолютно необходимо ловить и наказывать мошенников, чтобы "чистые" спортсмены могли поехать на Олимпиаду, которую ждали 20 лет. Но нельзя просто выловить всех одной сетью и выбросить на берег Волги."