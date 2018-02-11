воскресенье, 11 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды Олимпиады
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Почетный член МОК: "Для отстранения России не было никаких доказательств"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: PHILIPPE DESMAZES/AFP

Почетный член МОК Жан-Клод Килли раскритиковaл решение Томаса Баха не дпускать Россию на ОИ в Пхенчане под флагом страны

" Международный олимпийский комитет оказался в очень трудной ситуации. Все началось со свидетельств Григория Родченкова, которые попали в отчет Макларена. Он не был точным, а все выводы начинались со слов "в меру наших знаний", что говорит о неуверенности авторов доклада. Коллективное наказание – это кошмар. Абсолютно необходимо ловить и наказывать мошенников, чтобы "чистые" спортсмены могли поехать на Олимпиаду, которую ждали 20 лет. Но нельзя просто выловить всех одной сетью и выбросить на берег Волги."

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео

Актуально

Читать также

НАВЕРХ