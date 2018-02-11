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«Считаю, что нам всем не хватает Устюгова на старте»

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ФОТО: JON OLAV NESVOLD/imago/Bildbyran

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал свое выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане, где он стал вторым вслед за своим товарищем по команде Сименом Хегстадом Крюгером.

«Мы были верны команде. Мы не могли рисковать тем, чтобы выбрать отставание до норвежца и одновременно привезти с собой сильных иностранцев. Когда Симен заработал отрыв, мы с Хансом Кристером посчитали, что Дарио Колонья, Алекс Харви или Морис Манифика начнут погоню. Я был готов устроиться за спиной одного из них, но позволить им тащить и сокращать отрыв.

Я был удивлен, что этого не случилось. Никто даже не пытался, и он становился все больше и больше. Когда стало 20 секунд, Ханс Кристер прокричал мне: «Уходим!», и мы ушли. Это был единственный шанс воспользоваться собственными возможностями. Мы оторвались, оставалось просто бежать. Раздражаться можно сколько угодно. Но я этого не делаю. Я не рассчитывал на рывок Симена, ждал, что это сделает Дарио. Но когда отрыв Симена составил несколько секунд, оставалось только быть верным команде и не раскачивать лодку. Как бы все выглядело, если бы я добрал Симена и привез с собой хорошего спринтера, который бы сделал нас обоих на финишной прямой? Во всяком случае, знаю, что если бы такое случилось со мной, я был бы очень расстроен.»

Сундбю о недопуске на ОИ Сергея Устюгова:

«Тяжело понимать всю ситуацию. Я считаю, что нам всем не хватает Сергея на старте. Мы, возможно, все считаем странным, что он не может участвовать в Олимпиаде. Я думаю, что это один из величайших лыжников современности, и, конечно, нам его не хватает», – рассказал Сундбю.

Также спортсмен прокомментировал выступление Дениса Спицова в скиатлоне Пхенчхана-2018.

«Денис прошел гонку отлично. Через несколько лет, думаю, он станет одним из лучших лыжников. Сейчас он молод, ему нужно поднабраться опыта, а потом все будет отлично», – отметил Сундбю.

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С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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