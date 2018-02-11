Тимофей Лапшин: «Выступаю за Корею, а Россия в моем сердце все равно»

«За Корею и за Россию, я выступаю за обе страны, Россия в моем сердце все равно. Сейчас выступаю за Корею, эта трасса считается для меня домашней. Я здесь уже долго тренируюсь. Да, наверное, она домашняя.

Хотелось выше показать результат, можно было сделать, если бы стоя стрелял ноль. Все было в моих силах. На последнем круге было очень тяжело, но все равно справился лучше, чем в предыдущих гонках. Мечта в более высоком месте, так что мечта не свершилась», – рассказал Лапшин.