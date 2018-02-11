воскресенье, 11 февраля 2018 г.
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Тимофей Лапшин: «Выступаю за Корею, а Россия в моем сердце все равно»

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ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин прокомментировал свое выступление в спринте Олимпипды-2018.

«За Корею и за Россию, я выступаю за обе страны, Россия в моем сердце все равно. Сейчас выступаю за Корею, эта трасса считается для меня домашней. Я здесь уже долго тренируюсь. Да, наверное, она домашняя.

Хотелось выше показать результат, можно было сделать, если бы стоя стрелял ноль. Все было в моих силах. На последнем круге было очень тяжело, но все равно справился лучше, чем в предыдущих гонках. Мечта в более высоком месте, так что мечта не свершилась», – рассказал Лапшин.

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С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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