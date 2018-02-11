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Хоккей: сборная российских атлетов живет впятером в одной комнате, Трямкин и Шалунов уехали домой

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ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Сборная ОАР по хоккею прибыла в олимпийскую деревню.

Защитник сборной России Никита Нестеров рассказал, что хоккеисты живут по пять человек в номере в олимпийской деревне.

«Все отлично, живем впятером. Просто заселились, думаю, все в одинаковых условиях, ничего особенного.

Это моя первая Олимпиада, поэтому я ни на что не жалуюсь, просто жду начала турнира. Деревня красивая, все хорошо.

Форма на Играх у нас отличная. И физическая – тоже, команда в хорошем состоянии находится. Не имеет значения, что мы играем без флага и гимна на этой Олимпиаде, они в наших сердцах. У нас молодая команда, в ней отличная атмосфера. Посмотрим, как все получится.

Счет 8:1 в последней контрольной игре против команды Южной Кореи не имеет значения, это просто контрольный матч.

Конечно, Овечкин передал команде, что мы должны победить на этой Олимпиаде и для него тоже», – сказал Нестеров.

Защитник СКА Егор Яковлев официально включен в заявку сборной России на Олимпиаду вместо Динара Хафизуллина, который ранее получил травму.

«Динар Хафизуллин не сможет сыграть на ОИ-2018 из-за повреждения, в заявку включен Егор Яковлев.

Никита Трямкин и Максим Шалунов покинули расположение сборной. Все трое приняли активное участие в подготовке команды. Спасибо за помощь, парни!», – сообщила пресс-служба ФХР.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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