Хоккей: сборная российских атлетов живет впятером в одной комнате, Трямкин и Шалунов уехали домой

Защитник сборной России Никита Нестеров рассказал, что хоккеисты живут по пять человек в номере в олимпийской деревне.

«Все отлично, живем впятером. Просто заселились, думаю, все в одинаковых условиях, ничего особенного.

Это моя первая Олимпиада, поэтому я ни на что не жалуюсь, просто жду начала турнира. Деревня красивая, все хорошо.

Форма на Играх у нас отличная. И физическая – тоже, команда в хорошем состоянии находится. Не имеет значения, что мы играем без флага и гимна на этой Олимпиаде, они в наших сердцах. У нас молодая команда, в ней отличная атмосфера. Посмотрим, как все получится.

Счет 8:1 в последней контрольной игре против команды Южной Кореи не имеет значения, это просто контрольный матч.

Конечно, Овечкин передал команде, что мы должны победить на этой Олимпиаде и для него тоже», – сказал Нестеров.

Защитник СКА Егор Яковлев официально включен в заявку сборной России на Олимпиаду вместо Динара Хафизуллина, который ранее получил травму.

«Динар Хафизуллин не сможет сыграть на ОИ-2018 из-за повреждения, в заявку включен Егор Яковлев.