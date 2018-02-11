воскресенье, 11 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Сани: россиянам медали не достались, Лох провалил последнюю попытку, золото и серебро разделили 0,026 секунды

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ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Лидировавший после трех заездов главный фаворит саней-одиночек Феликс Лох из Германии не смог идеально отъехать свою третью попытку и занял только пятое место.

Не справился с нервами и россиянин Роман Репилов. Третье место перед последним заездом превратилось только в восьмое в итоговом протоколе. Победу одержал австриец Давид Гляйршерна 0.026 секунды опередивший американца Криса Маздзера.

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