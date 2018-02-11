Сани: россиянам медали не достались, Лох провалил последнюю попытку, золото и серебро разделили 0,026 секунды
11 февраля 2018 г., 16:45
Лидировавший после трех заездов главный фаворит саней-одиночек Феликс Лох из Германии не смог идеально отъехать свою третью попытку и занял только пятое место.
Не справился с нервами и россиянин Роман Репилов. Третье место перед последним заездом превратилось только в восьмое в итоговом протоколе. Победу одержал австриец Давид Гляйршерна 0.026 секунды опередивший американца Криса Маздзера.