Биатлон. Мужской спринт. "Все ужасно..."

«Все ужасно. Вроде бы и начинаю нормально, но не знаю, что происходит. Претензии есть ко всему.

Возможно, переволновался, но обидно, что все эти передряги с допуском не смог пройти более спокойно», – рассказал Елисеев.

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане (57-е место).

«Внутри опустошение. Так долго этого ждешь, потом это с трудом, с такими препятствиями приходит и потом так быстро проходит. Даже не успеваешь все воспринять.

Я не сталкивался с такими проблемами на стрельбе уже давно. Заканчивался пристреливаться с таким же ветром. Нужно узнать, куда были промахи – только это может мне что-то объяснить. Я понимал, что поправку делать бесполезно, потому ветер как на пристрелке.

Желание работать не пропадало. На трассе были нормальные ощущения. Я доволен скоростью, хотя, конечно, она не идеальна. Для первого дня, после долгого ожидания и таких препятствий она неплохая. Если бы не ошибки, можно было бы очень хорошо сегодня побиться. Меня не утешает, что Фуркад и Бо допустили много штрафов – меня это не оправдывает.

Для меня основная гонка – индивидуальная, там у меня больше шансов, чем в спринте. Надеюсь, удастся вернуть свою стрельбу Ну и смешанная эстафета – будем биться в любой гонке.

Нужно прожить эту минуту, не пытаться все это забыть. Это огромный опыт, и нужно его хорошо переварить и использовать», – сказал Бабиков.