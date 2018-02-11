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Лессинг занятым местом доволен, Эрмитс жалеет о промахах Галерея

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Эстонские биатлонисты провели хорошую гонку в спринте на 10 километров - сразу двое отобрались в пасьют: Роланд Лессинг и Калев Эрмитс.

Роланд Лессинг: "Я доволен. После провала в Сочи никто видеть меня не хотел, а я здесь и попал в пасьют. Все супер! Хоть и есть у меня два промаха, мне и лет-то уже 39. Все супер!"

Калев Эрмитс: "Два промаха конечно оставили осадочек... На самом деле боялся что будет буря, но условия были очень хорошие. С нолем я бы забрался повыше 36-го места. На первом огневом рубеже было два промаха, не знаю что там случилось. Темп у меня был сегодня практически максимальный, если бы не упал - был бы и повыше..."

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С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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