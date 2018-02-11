Кристьяну Ильвесу удался первый прыжок в Пхенчхане: «Крутая гора!»

На первой тренировке с горы спустились 52 двоеборца из 55. Лучший результат зафиксирован у немца Йоханнеса Ридзека, который получил 54,8 балла за прыжок на 105,5 м. За ним последовали японец Го Ямамото c 53,5 и немец Эрик Френцель с 51 баллом. За отметку 100 м перелетели шесть спортсменов, среди которых был и Кристьян Ильвес. Его результат – ровно 100 м, 43,9 балла и шестое место.

«Абсолютно крутая гора, ничего плохого сказать не могу. Желобок такой же, как и на большинстве других трамплинов, поэтому все кажется знакомым. Никаких проблем нет. После долгого дня (спортсмен только в субботу прилетел в Пхенчхан - прим.ред.) была некая дряблость, но все же резервы еще есть», - сказал Ильвес порталу Postimees после первого прыжка.

Вторая тренировка прошла для Ильвеса не так хорошо. Он пролетел всего на 91 метр, заработав 43,6 балла, которые дали ему 27-е место.