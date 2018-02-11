Галерея: авторитетное издание расхвалило форму олимпийской сборной Эстонии

Издание выбрало десять делегаций с самой классной, интригующей и модной формой на церемонии открытия Олимпийских игр. Эстония в этом топе расположилась на четвертом месте.

«Козырь Эстонии – супермодная верхняя одежда. Если мужчины-атлеты были одеты в парки со стильными пуговицами, то женщины в своих длинных и прямых белых пальто смотрелись шикарно. Нам особенно понравилась женская верхняя одежда с поясом», - отметили авторы статьи.