воскресенье, 11 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Галерея: авторитетное издание расхвалило форму олимпийской сборной Эстонии

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После церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане известное издание Huffington Post оценило формы сборных различных стран. Похвалы удостоились и Эстония.

Издание выбрало десять делегаций с самой классной, интригующей и модной формой на  церемонии открытия Олимпийских игр. Эстония в этом топе расположилась на четвертом месте.

«Козырь Эстонии – супермодная верхняя одежда. Если мужчины-атлеты были одеты в парки со стильными пуговицами, то женщины в своих длинных и прямых белых пальто смотрелись шикарно. Нам особенно понравилась женская верхняя одежда с поясом», - отметили авторы статьи.

Топ-10 издания Huffington Post:

1. Швеция

В случае с формой сборной Швеции похвалы удостоилась куртка знаменосца Никласа Эдина.

ФОТО: PETTER ARVIDSON/imago/Bildbyran

2. США

Сборная США была одета в парки дизайнерского дома Ральфа Лорена.

ФОТО: Cal Sport Media/Cal Sport Media/Sipa USA

3. Тонга

Экзотичный лыжник из Тонга Пита Тауфатофуа опять заставил весь мир говорить о себе, пройдя на церемонии открытия Олимпиады-2018 с голым торсом в мороз.

ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

4. Эстония

5. Бермуды

Спортсменов, представляющих Бермудские острова, похвалили за гольфы.

ФОТО: Matthias Schrader/AP

6. Япония

Неоновая форма японцев не осталась без внимания!

ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

7. Канада

Эффектные канадцы!

ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

8. Колумбия

Парка, а сверху пончо – так намного теплее!

ФОТО: ROBERTO SCHMIDT/AFP

9. Болгария

Неоновый зеленый и вы в тренде!

ФОТО: ROB SCHUMACHER/Rob Schumacher-USA TODAY Sports

10. Корея

Белый верх и черный низ – всегда уместная классика.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/ZUMAPRESS.com / MEGA

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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