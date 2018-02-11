Галерея: авторитетное издание расхвалило форму олимпийской сборной Эстонии

11 февраля 2018 г., 14:00
После церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане известное издание Huffington Post оценило формы сборных различных стран. Похвалы удостоились и Эстония.
Издание выбрало десять делегаций с самой классной, интригующей и модной формой на церемонии открытия Олимпийских игр. Эстония в этом топе расположилась на четвертом месте.
«Козырь Эстонии – супермодная верхняя одежда. Если мужчины-атлеты были одеты в парки со стильными пуговицами, то женщины в своих длинных и прямых белых пальто смотрелись шикарно. Нам особенно понравилась женская верхняя одежда с поясом», - отметили авторы статьи.
Топ-10 издания Huffington Post:
1. Швеция
2. США
3. Тонга
4. Эстония
5. Бермуды
6. Япония
7. Канада
8. Колумбия
9. Болгария
10. Корея
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