Сюзан Данкли о недопуске Шипулина: «Правильно, что главный приоритет – борьба за чистоту спорта»

Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, и вы понятия не имеете, относится он к этой системе или нет. А вдруг да? Я рада, что сейчас эта проблема решается и наш спорт становится чище. Я не хочу обвинять кого-то без доказательств, но я думаю, что есть те, кто нарушает правила. Это огорчает. Ты узнаешь людей, они улыбаются, дружелюбны с тобой, и уже не хочется верить в то, что они могут делать подобные вещи», -сказала занимающая 39-место тотала Кубка Мира Данкли.