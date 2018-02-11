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Сюзан Данкли о недопуске Шипулина: «Правильно, что главный приоритет – борьба за чистоту спорта»

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ФОТО: FLORIAN CHOBLET/AFP

Американская биатлонистка Сюзан Данкли рассказала об отношении к допинговым проблемам в России.

«В этом и в прошлом году я была страшно расстроена услышать новости о государственной системе допинга в России. Это очень сложно осознать.

Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, и вы понятия не имеете, относится он к этой системе или нет. А вдруг да? Я рада, что сейчас эта проблема решается и наш спорт становится чище. Я не хочу обвинять кого-то без доказательств, но я думаю, что есть те, кто нарушает правила. Это огорчает. Ты узнаешь людей, они улыбаются, дружелюбны с тобой, и уже не хочется верить в то, что они могут делать подобные вещи», -сказала занимающая 39-место тотала Кубка Мира Данкли.

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