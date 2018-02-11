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Сани: копилка медалей Олимпийских атлетов России может пополниться - Роман Репилов пока третий

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Роман Репилов

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

После второй попытки лидирует немец Феликс Лох, россиянин Роман Репилов – 3-й. 

Еще двое спорстменов сборной ОАР пока занимают места в двадцатке сильнейших: Степан Федоров - 13-й, Семен Павличенко - 17-й.

Российский саночник Роман Репилов рассказал о том, почему принял решение поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

«В начале сезона никакой нервотрепки не было, но потом все резко изменилось. В конце года, когда я приехал домой после этапов Кубка мира, меня каждый спрашивал, еду ли я в Южную Корею. Я, конечно, очень нервничал.

Но, с другой стороны, понимал, что на этих Играх жизнь не остановится. Даже если бы я не поехал в Корею, то у меня через четыре года будет еще одна Олимпиада, а перед этим – чемпионаты мира и Европы. Поэтому я себя особо не накручивал.

У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой.

Да, выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение. Но люди понимают, что наши выигранные медали приедут в Россию. Я тоже патриот. И приехал в Пхенчхан, переступая себя. Приехал сражаться за свою страну», – сказал Репилов.

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