Сани: копилка медалей Олимпийских атлетов России может пополниться - Роман Репилов пока третий

Российский саночник Роман Репилов рассказал о том, почему принял решение поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

«В начале сезона никакой нервотрепки не было, но потом все резко изменилось. В конце года, когда я приехал домой после этапов Кубка мира, меня каждый спрашивал, еду ли я в Южную Корею. Я, конечно, очень нервничал.

Но, с другой стороны, понимал, что на этих Играх жизнь не остановится. Даже если бы я не поехал в Корею, то у меня через четыре года будет еще одна Олимпиада, а перед этим – чемпионаты мира и Европы. Поэтому я себя особо не накручивал.

У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой.