Елена Вяльбе: «Плакала от счастья, когда Спицов финишировал четвертым»

«Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвертым. Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестерке, но получилось все так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше.