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Елена Вяльбе: «Плакала от счастья, когда Спицов финишировал четвертым»

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ФОТО: Pedersen, Terje/NTB scanpix

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление команды в мужском скиатлоне в Пхенчхане-2018.

«Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвертым. Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестерке, но получилось все так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше.

Денис – это молодой спортсмен, он в силу возраста только сейчас набирает форму. Если говорить про других, то разочаровал Андрей Ларьков. Все остальные выступили хорошо», – рассказала Вяльбе.

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