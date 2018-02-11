Елена Вяльбе: «Плакала от счастья, когда Спицов финишировал четвертым»
11 февраля 2018 г., 11:01
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление команды в мужском скиатлоне в Пхенчхане-2018.
«Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвертым. Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестерке, но получилось все так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше.
Денис – это молодой спортсмен, он в силу возраста только сейчас набирает форму. Если говорить про других, то разочаровал Андрей Ларьков. Все остальные выступили хорошо», – рассказала Вяльбе.