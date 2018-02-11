Мужчины в диких погодных условиях - сильный ветер и мороз - бежали первую медальную дисциплину, скиатлон.
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл скиатлон на Олимпиаде-2018. Серебро досталось его соотечественнику Мартину Йонсруду Сундбю, еще один норвежец – Ханс Кристер Холунн – третий. Россиянин Денис Спицов показал четвертый результат.
«Пока еще вообще ничего не понимаю, после гонки в легком недоумении. Для меня это хороший результат. Но когда ты видишь подиум, хочется большего. Наверное, если бы не падение на старте, неизвестно, что бы получилось. Может, сил осталось бы больше. На «классике» приходилось очень много отыгрывать, догонять, чтобы закрыть этот просвет. Очень много сил потратил. Конек для меня в приоритете – когда переобулись, стало немного легче, даже лидировал. Сегодня такая погода, сильный ветер – и темп во время гонки был не очень высокий. Лыжи ехали прекрасно, огромное спасибо нашему сервису, сегодня они сработали великолепно» - сказал Спицов.
Напомним, что в сервис-бригаде российских лыжников работают и граждане Эстонии, в частности, Урмас Вяльбе.
Эстонский лыжник Карел Таммъярв занял 32-е место, Андреас Веэрпалу - 47-й.