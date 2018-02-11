воскресенье, 11 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды Олимпиады
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Лыжные гонки: Провал Клэбо, хет-трик норвежцев, россиянин Спицов остановился в шаге от медали. Фото ярких моментов олимпийского скиатлона

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мужчины в диких погодных условиях - сильный ветер и мороз - бежали первую медальную дисциплину, скиатлон.

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл скиатлон на Олимпиаде-2018. Серебро досталось его соотечественнику Мартину Йонсруду Сундбю, еще один норвежец – Ханс Кристер Холунн – третий. Россиянин Денис Спицов показал четвертый результат.

«Пока еще вообще ничего не понимаю, после гонки в легком недоумении. Для меня это хороший результат. Но когда ты видишь подиум, хочется большего. Наверное, если бы не падение на старте, неизвестно, что бы получилось. Может, сил осталось бы больше. На «классике» приходилось очень много отыгрывать, догонять, чтобы закрыть этот просвет. Очень много сил потратил. Конек для меня в приоритете – когда переобулись, стало немного легче, даже лидировал. Сегодня такая погода, сильный ветер – и темп во время гонки был не очень высокий. Лыжи ехали прекрасно, огромное спасибо нашему сервису, сегодня они сработали великолепно» - сказал Спицов.

Массовый завал лыжников в скиатлоне. Пхенчхан.

ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Напомним, что в сервис-бригаде российских лыжников работают и граждане Эстонии, в частности, Урмас Вяльбе.

Эстонский лыжник Карел Таммъярв занял 32-е место, Андреас Веэрпалу - 47-й.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео

Актуально

Читать также

НАВЕРХ