«Пока еще вообще ничего не понимаю, после гонки в легком недоумении. Для меня это хороший результат. Но когда ты видишь подиум, хочется большего. Наверное, если бы не падение на старте, неизвестно, что бы получилось. Может, сил осталось бы больше. На «классике» приходилось очень много отыгрывать, догонять, чтобы закрыть этот просвет. Очень много сил потратил. Конек для меня в приоритете – когда переобулись, стало немного легче, даже лидировал. Сегодня такая погода, сильный ветер – и темп во время гонки был не очень высокий. Лыжи ехали прекрасно, огромное спасибо нашему сервису, сегодня они сработали великолепно» - сказал Спицов.