Российский биатлонист: «Некоторые иностранцы с нами не здороваются. Но они и раньше это делали»

" Чего-то другого я ожидал от олимпийской деревни – не просто многоэтажные дома. Но в целом неплохо. Просто я представлял себе олимпийскую деревню в небольших домиках типа коттеджей – что-то более веселое.Большей частью в свободное время отдыхаем. Можно поиграть в игрушку – собирать значки. Эту игру предоставили организаторы Олимпиады. Но это всего на полчаса. В остальное время просто общаемся между собой. Однако есть и такие иностранные коллеги, которые не здороваются. Но они и раньше это делали. Предписания МОК по нашему поведению? Сложная ситуация. Мы пока не до конца поняли, как нам действовать. Поэтому стараемся вести себя очень осторожно. Не выходить лишний раз за пределы деревни, не считая выездов на тренировки. И не делать каких-то публичных жестов, которые могут быть двояко восприняты," – сказал Елисеев.