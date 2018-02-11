Природа против Олимпиады: рядом с Пхенчханом произошло землятрясение, скоростной спуск у мужчин отменен из-за шторма

Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане приняли решение перенести розыгрыш медалей в мужском скоростном спуске на 15 февраля.

Изначально соревнования должны были пройти сегодня, но за три часа до старта организаторы решили отменить их. Причиной переноса состязаний стал сильный ветер, который не позволяет организовать безопасную работу подъемника.

Медали в горнолыжном спуске у мужчин будут разыграны в четверг 15 февраля, супер-гигант переносится с 15 на 16 февраля.

Также корейский полуостров и немного тряхнуло: участникам олимпийских делегаций пришло смс-уведомление на корейском языке о том, что приблизительно в 160 км от Пхенчхана, где проходят Игры-2018, были зафиксированы толчки магнитудой 4,6 балла.

«Да, в новостях было сказано об этом, но сам я не почувствовал. Обсуждали этот вопрос на утреннем совещании.