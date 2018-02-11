воскресенье, 11 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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«Россияне, выступающие на Олимпиаде, – чистые, но это группа высокого риска»

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Ричард Баджетт

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт рассказал о допинг-тестировании до и вовремя Игр в Пхенчхане.

«Хотел бы сообщить о программе антидопингового контролями перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний. Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период», – сказал Баджетт.

«OAR уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений.

Олимпийские атлеты из России (OAR), приехавшие сюда, чистые, но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска», – добавил специалист,

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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