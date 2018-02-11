«Россияне, выступающие на Олимпиаде, – чистые, но это группа высокого риска»

«Хотел бы сообщить о программе антидопингового контролями перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний. Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период», – сказал Баджетт.

«OAR уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений.