Евгения Медведев, из команды Олимпийских атлетов России, блестяще откатала свою короткую программу, установив рекорд в сумме баллов за выступление - 81,06. Второе место занимает итальянка Каролина Костнер, третье место удерживает канадка Кейтлин Осмонд.

В состязании танцевальных пар короткую программу выиграла канадская пара Виртью - Моир, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место с отстованием чуть менее одного балла от от американской пары Майя Шибутани – Алекс Шибутани.

Заключительным видом дня стала произвольная программа спортивных пар. Первыми стали канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт – третьи.

Евгения Медведева: "Я готовилась к этой Олимпиаде, как к празднику. По телевизору было видно, что спортсмены в Пхенчхане испытывают много эмоций, поэтому я к этому и готовилась. Рада, что у меня появилась возможность их испытать. За короткую программу поставлю себе по пятибальной шкале - четыре. Даже чуть ниже - без четверти четыре. Знаю, как могу кататься на тренировках, знаю, что могу быть более уверенной в себе. Всегда есть, куда лучше. Мировой рекорд? Теперь надо показать, как я умею выступать на самом деле. Буду болеть за Алину Загитову в произвольной программе. Сегодня и завтра она мой партнер по команде, я буду всеми силами поддерживать ее завтра" - сказала спортсменка.

Известный тренер Алексей Мишин прокомментировал победу Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира Пхенчхана-2018: «То, что она волновалась – только недалекий спортсмен не волнуется перед выступлением на Олимпиаде. Тем более в командном турнире. Мне кажется, что более высокого комплимента нельзя привести и нельзя провозгласить.Мировой рекорд Медведева установила – больше ни о чем говорить не надо. Говорить о том, что она чисто каталась, хорошо вращалась, – думаю, более яркой характеристики, чем мировой рекорд Медведевой, нет», – рассказал Мишин.

«Выступлением довольны, эмоции исключительно положительные. Рады, что сделали все, что хотели. Катали свободно и раскованно, и не поддались грузу ответственности. Сделали сальхов двойной, а не тройной. Это единственный прыжок, в котором мы не уверены на 100 процентов. Но сделаем его в произвольном прокате индивидуальных соревнований», – отметил занявший третье место в короткой программе танцевальных дуэтов Александр Энберт.

Тренер российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта Нина Мозер:

«Ребята справились, сделали свой максимум, дебют считаю удачным. Тактически мы приняли решение убрать из программы тройной сальхов, он у них не очень надежен, акцент был сделан на чистоту программы. В принципе, все удалось.

Изначально произвольную программу на Играх должны были катать Ксения Столбова и Федор Климов. У Жени Тарасова и Владимира Морозова очень сложная произвольная – быстрая, насыщенная, после первых стартов сезона Морозов белел от сложности, а ведь через два дня на уже индивидуальный турнир. Прокатать такие программы дважды крайне сложно.

Для Натальи и Саши это участие в произвольной программе стало неожиданностью, но они заслужили участие в командном турнире, и дай бог, чтобы все сложилось успешно, чтобы они попали на олимпийский подиум, для дебютантов это очень важно», – рассказала Мозер.

Положение после 5 видов командных соревнований фигуристов из 8

1. Канада – 45 очков

2. ОАР – 39

3. США – 36

4. Италия – 35