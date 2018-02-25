Прямая трансляция: церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских Игр
25 февраля 2018 г., 11:50
В корейском Пхенчхане в воскресенье состоится церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских Игр. Соревнования проходившие на протяжении 17 дней подарили любителям спорта немало сюрпризов и приятных минут.
Какие главные итоги Олимпиады? Кто стал главным открытием, а кто - разочарованием Олимпиады? Достойно ли выступили эстонские и российские спортсмены? На эти вопросы ведущие церемонии закрытия - главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и спортивный редактор Rus.Postimees Алекс Шеперин - ответят в прямом эфире.
Также будем наблюдать за передачей звания столицы ЗОИ столице Китая, Пекину, который уже менее чем через четыре года примет XXIV Зимние Олимпийские Игры.