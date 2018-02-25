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Прямая трансляция: церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских Игр

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В корейском Пхенчхане в воскресенье состоится церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских Игр. Соревнования проходившие на протяжении 17 дней подарили любителям спорта немало сюрпризов и приятных минут.

Какие главные итоги Олимпиады? Кто стал главным открытием, а кто - разочарованием Олимпиады? Достойно ли выступили эстонские и российские спортсмены? На эти вопросы ведущие церемонии закрытия - главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и спортивный редактор Rus.Postimees Алекс Шеперин - ответят в прямом эфире.

Также будем наблюдать за передачей звания столицы ЗОИ столице Китая, Пекину, который уже менее чем через четыре года примет XXIV Зимние Олимпийские Игры.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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