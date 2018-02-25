Прямая трансляция: церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских Игр

Какие главные итоги Олимпиады? Кто стал главным открытием, а кто - разочарованием Олимпиады? Достойно ли выступили эстонские и российские спортсмены? На эти вопросы ведущие церемонии закрытия - главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и спортивный редактор Rus.Postimees Алекс Шеперин - ответят в прямом эфире.