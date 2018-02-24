Хоккей. Финал. Сможет ли Россия выиграть первое золото Олимпиады за 26 лет?
24 февраля 2018 г., 22:59
В финале олимийского хоккейного турнира за золото ОИ-2018 буду спорить команды России и Германии.
Для россиян - это первый финал за 20 лет и первая возможность выиграть Олимпиаду с 1992 года, когда также хоккейная сборная выступала под Олимпийским флагом и носила название "Объединенная команда". Немцы впервые добрались в своей истории до хоккейного финала на Олимпиаде, даже выход в полуфинал где, немцы победили Канаду 4:3, стал историческим для немецкого хоккея.
Кто сильнее? КХЛ или немецкая Бундеслига? Сотворят ли немцы еще одно чудо на льду?
Об этом вы узнаете из трансляции на Rus.Postimees, которая начнется в 6:10 утра в воскресенье.