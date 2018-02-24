воскресенье, 25 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Хоккей. Финал. Сможет ли Россия выиграть первое золото Олимпиады за 26 лет?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В финале олимийского хоккейного турнира за золото ОИ-2018 буду спорить команды России и Германии.

Для россиян - это первый финал за 20 лет и первая возможность выиграть Олимпиаду с 1992 года, когда также хоккейная сборная выступала под Олимпийским флагом и носила название "Объединенная команда". Немцы впервые добрались в своей истории до хоккейного финала на Олимпиаде, даже выход в полуфинал где, немцы победили Канаду 4:3, стал историческим для немецкого хоккея.

Кто сильнее? КХЛ или немецкая Бундеслига? Сотворят ли немцы еще одно чудо на льду?

Об этом вы узнаете из трансляции на Rus.Postimees, которая начнется в 6:10 утра в воскресенье.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Live Новости Программа

Актуально

Читать также

НАВЕРХ