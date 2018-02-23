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Прямая трансляция биатлона: как поделят олимпийские медали Норвегия, Германия и Франция?

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Основные фавориты мужской эстафеты - Норвегия, Германия и Франция - имеют все шансы на олимпийское золото. А кто может им помешать?

Прежде всего, это команда Швеции, завоевавшая на этапах Кубка мира подиумы в мужской эстафете, шведы и на Олимпиаде сумели удивить биатлонный мир.

Не будем сбрасывать со счетов итальянцев во главе с Домиником Виндишем и Лукасом Хофером, а также крепких австрийцев и способных преподнести сюрпризы словаков во главе с их лидером Мартином Отченашем.

Смотрите прямую трансляцию на Rus.Postimees в пятницу в 13.15.

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Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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