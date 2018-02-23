Прямая трансляция биатлона: как поделят олимпийские медали Норвегия, Германия и Франция?

Прежде всего, это команда Швеции, завоевавшая на этапах Кубка мира подиумы в мужской эстафете, шведы и на Олимпиаде сумели удивить биатлонный мир.

Не будем сбрасывать со счетов итальянцев во главе с Домиником Виндишем и Лукасом Хофером, а также крепких австрийцев и способных преподнести сюрпризы словаков во главе с их лидером Мартином Отченашем.