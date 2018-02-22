Прямая трансляция хоккейного полуфинала: Россия против Чехии
22 февраля 2018 г., 20:59
Последний раз Россия играла в финале Олимпиады в Нагано 20 лет назад. Команду Павла Буре и Сергея Федорова на верхнюю ступень пьедестала почета не пустили Петр Свобода и Доминик Гашек.
Хотя на этой Олимпиаде и не играют все лучшие чешские и российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, и сейчас в сборных Йозефа Яндача и Олега Знарка собраны топовые хоккеисты из европейских чемпионатов.
Сможет ли Россия поквитаться за разочарование Нагано-1998 и Турина-2006, узнаете в пятницу, 23 февраля, в 9.40 в прямой трансляции Rus.Postimees.