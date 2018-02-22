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Прямая трансляция хоккейного полуфинала: Россия против Чехии

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Последний раз Россия играла в финале Олимпиады в Нагано 20 лет назад. Команду Павла Буре и Сергея Федорова на верхнюю ступень пьедестала почета не пустили Петр Свобода и Доминик Гашек.

Хотя на этой Олимпиаде и не играют все лучшие чешские и российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, и сейчас в сборных Йозефа Яндача и Олега Знарка собраны топовые хоккеисты из европейских чемпионатов.

Сможет ли Россия поквитаться за разочарование Нагано-1998 и Турина-2006, узнаете в пятницу, 23 февраля, в 9.40 в прямой трансляции Rus.Postimees.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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