Олимпиада 2018Олимпийские новостиШорт-трекВидео: первая медаль России на ОлимпиадеВидео: первая медаль России на ОлимпиадеRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать10 февраля 2018 г., 18:45Бронзу в забеге на 1500 метров в шорт треке завоевал Семен Елистратов. На всего лишь 202 тысячные секунды отстал он от первого места! С почином, сборная ОАР!ОАРСемен ЕлистратовНе проспи Олимпиаду!С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30Программа Новости Видео