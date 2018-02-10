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Прыжки с трамплина: главные фавориты - в пролете

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Золото улетело в Германию, серебро и бронза прилетели в Норвегию.

Фиаско первых двух номеров мирового рейтинга завершился финал у мужчин в прыжках с нормального трамплина. Камиль Стох, первый номер тотала остался всего лишь пятым, а его преследователь Рихард Фрайтаг в субботу показал лишь девятый результат.

Стох и его замляк Стефан Хула занимали первые две строки после первой попытки, но сначала Камиль Стох не удачно быполнил второй прыжок, а Хула его просто сорвал, показав всего лишь 11-й результат.

Когда короли не в форме, их место занимает свита: Андреас Веллингер (3-е место тотала КМ) получил золото, норвежцы Йоханн Андре Фурфанг (5- место тотала КМ) - серебро, а обладатель шикарных усов Роберт Йоханссон - серебро.

Лучшим из россиян стал Денис Корнилов - 25-е место, Евгений Климов плохо отбрыгал свои попытки и замкнул 30-ку лучших.

Эстонец Мартти Нымме показал 47-й результат.

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