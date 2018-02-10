суббота, 10 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

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«Надеюсь, в олимпийской деревне русским никто не плюет в спину»

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ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, будет ли смотреть Олимпиаду в Пхенчхане, а также о том, поддерживают ли его конкуренты в ситуации с недопуском до Игр-2018.

«Буду болеть за наших, конечно, за свою сестру Анастасию Кузьмину. Результаты посмотрю ради интереса.

Антону Бабикову написал целое письмо с советами. Надеюсь, это ему пригодится, и он воспользуется моим небольшим опытом. Но я не хочу наседать, потому что он должен иметь максимальную концентрацию, он там сосредоточен на Олимпиаде. Просто сказал, как я бы себя вел, а примет он совет или нет – зависит от него.

Писали ли мне что-нибудь конкуренты? Нет, не писали от начала до конца ситуации. Им не так интересны мои проблемы – у них свои дела. А близкие и знакомые очень поддерживают. Много разговоров о несправедливой ситуации. Приятно, когда люди все понимают. Вся страна, думаю, это понимает. Спасибо всем за поддержку.

Говорил ли с кем-то из поехавших на Олимпиаду об этой истории? Нет. Всем тошно от этой ситуации. Про нее с ребятами не говорили.

Надеюсь, что ребятам в Олимпийской деревне хорошо, им никто не плюет в спину, они спокойно работают», – сказал Шипулин

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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