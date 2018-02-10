«Надеюсь, в олимпийской деревне русским никто не плюет в спину»

«Буду болеть за наших, конечно, за свою сестру Анастасию Кузьмину. Результаты посмотрю ради интереса.

Антону Бабикову написал целое письмо с советами. Надеюсь, это ему пригодится, и он воспользуется моим небольшим опытом. Но я не хочу наседать, потому что он должен иметь максимальную концентрацию, он там сосредоточен на Олимпиаде. Просто сказал, как я бы себя вел, а примет он совет или нет – зависит от него.

Писали ли мне что-нибудь конкуренты? Нет, не писали от начала до конца ситуации. Им не так интересны мои проблемы – у них свои дела. А близкие и знакомые очень поддерживают. Много разговоров о несправедливой ситуации. Приятно, когда люди все понимают. Вся страна, думаю, это понимает. Спасибо всем за поддержку.

Говорил ли с кем-то из поехавших на Олимпиаду об этой истории? Нет. Всем тошно от этой ситуации. Про нее с ребятами не говорили.