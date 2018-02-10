Лучший старт в карьере Йоханны Талихярм: обыграна грозная Мякяряйнен, теперь ждем триумфа в пасьюте «Когда так громко кричат: „Эстония, Эстония!“ нельзя плохо бежать!»
10 февраля 2018 г., 15:33
Талихярм в интервью Postimees сказала, что чувствует себя уверенно и бороться можно со всеми конкурентками. Так и произошло: оставлена за спинами Денизе Херманн, Кайса Мякяряйнен, Ульяна Кайшева.
"Чувствовала себя отлично, никогдав таком прекрасном состоянии не соревновалась. И получилось ведь!" - сказала сияющая от радости Талихярм - "Ветер, правда мешал, но я выбрала удачное место для стрельбы -последний створ, там из-за стены, ветер не так мешал."
"Поддерживали меня прекрасно. Когда так громко кричат: "Эстония! Эстония!, нельзя плохо бежать" - призналась наша биатлонистка.