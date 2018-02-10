"Чувствовала себя отлично, никогдав таком прекрасном состоянии не соревновалась. И получилось ведь!" - сказала сияющая от радости Талихярм - "Ветер, правда мешал, но я выбрала удачное место для стрельбы -последний створ, там из-за стены, ветер не так мешал."