На Олимпийских играх в Пхенчхане прошла мужская гонка в шорт-треке на дистанции 1500 м. Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую награду.
Всего 0,202 секунды отделили спортсмена ОАР от золота и 0,137 секунды от серебрянной медали. Победил хозяин соревнваний, южнокореец Лим Хе Чун , второеместо у голландца Шинки Кнегта.
«Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил, там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались.
Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!» – сказал Елистратов.