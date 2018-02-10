суббота, 10 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Первый пошел: россиянин Елистратов завоевал бронзовую медаль в шорт-треке! «Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили»

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На Олимпийских играх в Пхенчхане прошла мужская гонка в шорт-треке на дистанции 1500 м. Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую награду.

Всего 0,202 секунды отделили спортсмена ОАР от золота и 0,137 секунды от серебрянной медали. Победил хозяин соревнваний, южнокореец Лим Хе Чун , второеместо у голландца Шинки Кнегта.

«Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил, там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались. 

Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!» – сказал Елистратов.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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