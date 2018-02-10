«Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил, там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались.