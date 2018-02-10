Татьяна Маннима: "Коньковым бегом осталась очень довольна"

"Я привыкла больше бегать марафоны, а там начинают бежать все-таки поспокойнее" - заявила Маннима, проигравшая лидеру на первой смене лыж более трех минут - "Второй круг был тяжеловат, а дальше пошло полегче. Коньковым ходом осталась полностью довольна, почувствовала, что покатила."

Из-за болезни Анетте Веэрпалу Маннима не примет участие в парном спринте, а сосредоточится на 10 километрах свободным стилем и "тридцатке": "Не скажу, что сегодня такой разогрев был перед Олимпиадой, но уверена, что дальше все будет лучше, Основная дистанция у меня все-таки тридцатка."