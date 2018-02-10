суббота, 10 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды Олимпиады
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Татьяна Маннима: "Коньковым бегом осталась очень довольна"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Маннима, занявшая в скиатлоне 56-е место, осталась довольна выступлением в коньковой части скиатлона, признав, что дистанция на классическом этапе сложилась для нее тяжело.

"Я привыкла больше бегать марафоны, а там начинают бежать все-таки поспокойнее" - заявила Маннима, проигравшая лидеру на первой смене лыж более трех минут - "Второй круг был тяжеловат, а дальше пошло полегче. Коньковым ходом осталась полностью довольна, почувствовала, что покатила."

Из-за болезни Анетте Веэрпалу Маннима не примет участие в парном спринте, а сосредоточится на 10 километрах свободным стилем и "тридцатке": "Не скажу, что сегодня такой разогрев был перед Олимпиадой, но уверена, что дальше все будет лучше, Основная дистанция у меня все-таки тридцатка."

Маннима заняла вскиатлоне 56-е место, проиграв победительнице, Шарлотте Калла из Швеции около шести минут.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео

Актуально

Читать также

НАВЕРХ