суббота, 10 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

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Йоханна Талихярм: "Кто-то из конкурентов чуть быстрее, но и я сама должна поднапрячься"

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ФОТО: Tairo Lutter

Единственная представительница Эсотнии в женском биатлоне, Йоханна Талихярм, заявила в видео интервью, что готова к отвественному старту: "Чувствую себя ОК!"

Талихярм учится в США, в университете штата Монтана и заявила, что в Корее уже встретила своих соучеников: "Да, и в автобусе, и в столовой. Здорово видеть своих друзей, которые здесь, в Корее, будут соревноваться в лыжах, горных лыжах, А сама я должна сосредоточиться на хорошем выступлении, тогда все у меня получится. Со всеми можно соревноваться. Кто-то из соперниц побыстрее, но и я сама должна поднапрячься."

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