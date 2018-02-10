Йоханна Талихярм: "Кто-то из конкурентов чуть быстрее, но и я сама должна поднапрячься"

Талихярм учится в США, в университете штата Монтана и заявила, что в Корее уже встретила своих соучеников: "Да, и в автобусе, и в столовой. Здорово видеть своих друзей, которые здесь, в Корее, будут соревноваться в лыжах, горных лыжах, А сама я должна сосредоточиться на хорошем выступлении, тогда все у меня получится. Со всеми можно соревноваться. Кто-то из соперниц побыстрее, но и я сама должна поднапрячься."