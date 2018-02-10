Первое золото ОИ разыграно: в женском скиатлоне победила шведка Шарлотта Калла, Непряева 8-я

Женский подиум в скиатлоне 7,5+7,5км получился исключительно скандинавским: призерами стали Швеция, Норвегия и Финляндия.
Первое место, как и обещала, завоевала Шарлотта Калла из Швеции, второй пришла Марит Бьорген из Норвегии, завоевав 11-ю олимпийскую медаль. Это - новый рекорд - теперь в ее активе 6 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая награда. Этот успех позволил Бьорген выйти на первое место среди женщины по количеству медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх. На втором месте теперь располагаются советская лыжница Раиса Сметанина (4-5-1) и итальянка Стефания Бельмондо (2-3-5).
Тройку сильнейших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмакоски.
Россиянки выступили очень и очень достойно: молодые лыжницы сборной ОАР сумели все финишировать в топ-30, причем Наталья Непряева заняла восьмое место с отстованием от Пярмакоски в 22 секунды, опередив лидера тотала КМ, норвежку Хейди Венг. Анастасия Седова стала 12-й, Юлия Белорукова - 18-я, Алиса Жамбалова 21-я.
Единственная представительница Эстонии, Татьяна Маннима заняла 56-е место.