суббота, 10 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды Олимпиады
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Первое золото ОИ разыграно: в женском скиатлоне победила шведка Шарлотта Калла, Непряева 8-я

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: JOEL MARKLUND/imago/Bildbyran

Женский подиум в скиатлоне 7,5+7,5км получился исключительно скандинавским: призерами стали Швеция, Норвегия и Финляндия.

Первое место, как и обещала, завоевала Шарлотта Калла из Швеции, второй пришла Марит Бьорген из Норвегии, завоевав 11-ю олимпийскую медаль. Это - новый рекорд - теперь в ее активе 6 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая награда. Этот успех позволил Бьорген выйти на первое место среди женщины по количеству медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх. На втором месте теперь располагаются советская лыжница Раиса Сметанина (4-5-1) и итальянка Стефания Бельмондо (2-3-5).

Тройку сильнейших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмакоски.

Россиянки выступили очень и очень достойно: молодые лыжницы сборной ОАР сумели все финишировать в топ-30, причем Наталья Непряева заняла восьмое место с отстованием от Пярмакоски в 22 секунды,  опередив лидера тотала КМ, норвежку Хейди Венг. Анастасия Седова стала 12-й, Юлия Белорукова - 18-я, Алиса Жамбалова 21-я.

Единственная представительница Эстонии, Татьяна Маннима заняла 56-е место.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео

Актуально

Читать также

НАВЕРХ