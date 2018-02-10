Первое золото ОИ разыграно: в женском скиатлоне победила шведка Шарлотта Калла, Непряева 8-я

Первое место, как и обещала, завоевала Шарлотта Калла из Швеции, второй пришла Марит Бьорген из Норвегии, завоевав 11-ю олимпийскую медаль. Это - новый рекорд - теперь в ее активе 6 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая награда. Этот успех позволил Бьорген выйти на первое место среди женщины по количеству медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх. На втором месте теперь располагаются советская лыжница Раиса Сметанина (4-5-1) и итальянка Стефания Бельмондо (2-3-5).