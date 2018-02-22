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Прямая трансляция на Rus.Postimees: переедет ли поезд Алины Загитовой «Анну Каренину»?

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Rus.Postimees продолжает серию прямых трансляций с олимпийского турнира по фигурному катанию. В пятницу рано утром женщины разыграют последний комплект наград в этом виде спорта, причем все шансы на победу имеют российские фигуристки.

Побьет ли Алина Загитова очередной мировой рекорд, который пока принадлежит Евгении Медведевой? Сумеет ли Медведева доказать, что она лучшая в мире на данный момент, хотя в этом сезоне она проигрывает сопернице и соратнице по команде? Завоюет ли Кэйтлин Осмонд очередую медаль для сборной Канады или до пьедестала сможет дотянуться кто-то из японок?

Смотрите прямую трансляцию произвольной программы у женщин на Rus.Postimees  в пятницу в 3.55 утра и в повторе!

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