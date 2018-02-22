Прямая трансляция на Rus.Postimees: переедет ли поезд Алины Загитовой «Анну Каренину»?
22 февраля 2018 г., 16:45
Rus.Postimees продолжает серию прямых трансляций с олимпийского турнира по фигурному катанию. В пятницу рано утром женщины разыграют последний комплект наград в этом виде спорта, причем все шансы на победу имеют российские фигуристки.
Побьет ли Алина Загитова очередной мировой рекорд, который пока принадлежит Евгении Медведевой? Сумеет ли Медведева доказать, что она лучшая в мире на данный момент, хотя в этом сезоне она проигрывает сопернице и соратнице по команде? Завоюет ли Кэйтлин Осмонд очередую медаль для сборной Канады или до пьедестала сможет дотянуться кто-то из японок?