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Хоккей. Прямая трансляция: 1/4 финала. Россия - Норвегия. Россияне обязаны прервать 12-летнее проклятие

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Именно 12 лет назад в итальянском турине сборная Россия последний раз побеждала в 1/4 финала Олимпийского турнира - сборная Владимира Крикунова обыграла канадцев 2:0.

После Турина, ни в Ванкувере, ни в Сочи россиянам барьер 1/4 финала брать не удавалось: в 2010 году Канада не оставила от сборной Быкова-Захаркина живого места, обыграв команду России 7:3, в Сочи от россиян ждали минимум бронзы, но Зинэтулла Билялетднинов слишком увлекся любымыми "откатами" и "капканами" и сборная России утонула в болоте финского напористого хоккея - 1:3.

В Корее россияне имею все шансы на выход в финал - ни Канады, ни Финляндии со Швецией не будет - только Чехия или США в 1/2 финала, однако сначала надо обыграть норвежцев, которых в Сочи уверенно победили 4:0.

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