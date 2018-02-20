Хоккей. Прямая трансляция: 1/4 финала. Россия - Норвегия. Россияне обязаны прервать 12-летнее проклятие

После Турина, ни в Ванкувере, ни в Сочи россиянам барьер 1/4 финала брать не удавалось: в 2010 году Канада не оставила от сборной Быкова-Захаркина живого места, обыграв команду России 7:3, в Сочи от россиян ждали минимум бронзы, но Зинэтулла Билялетднинов слишком увлекся любымыми "откатами" и "капканами" и сборная России утонула в болоте финского напористого хоккея - 1:3.