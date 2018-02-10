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Норвежцы закапризничали: "Олимпийская деревня нам не подходит, мы снимeм отель за полмиллиона"

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ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Норвежские олимпийцы продолжают шокировать спортивную общественность: после того как перемудрили викинги с Google Translate и взяли с собой 6000 противоастматичсеких препаратов, на очереди - переезд в отдельные апартаменты.

Стоимость аренды гостиницы на 20 дней составила 500 000 евро. Кроме того, норвежцы сделали там все по своему вкусу: новые кровати, занавески, кондиционеры. Также норвежские олимпийцы предоставили отпуск персоналу близлежащего китайского ресторана, в котором теперь сами норвежские повара готовят еду для спортсменов.

Отель сняли вскладчину НОК, Федерации лыж и биатлона Норвегии.

Это не первый раз, когда норвежцы пожелали жить отдельно от олимпийской деревни: подобная картина наблюдалась на ЗОИ в Сочи, Ванкувере и Турине.

По словам Марит Бьорген, главное - это спокойная обстановка в отеле, а в олимпийской деревне будут норвежцам все мешать: "Что на Олимпиаде для спорстмена главное? Сосредоточиться на соревнованиях. Нам не надо ничего кроме стадиона и места где отдохнуть и поспать в спокойной обстановке. В Олимпийской деревне слишком шумно."

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С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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