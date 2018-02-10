Норвежцы закапризничали: "Олимпийская деревня нам не подходит, мы снимeм отель за полмиллиона"

Стоимость аренды гостиницы на 20 дней составила 500 000 евро. Кроме того, норвежцы сделали там все по своему вкусу: новые кровати, занавески, кондиционеры. Также норвежские олимпийцы предоставили отпуск персоналу близлежащего китайского ресторана, в котором теперь сами норвежские повара готовят еду для спортсменов.

Это не первый раз, когда норвежцы пожелали жить отдельно от олимпийской деревни: подобная картина наблюдалась на ЗОИ в Сочи, Ванкувере и Турине.

По словам Марит Бьорген, главное - это спокойная обстановка в отеле, а в олимпийской деревне будут норвежцам все мешать: "Что на Олимпиаде для спорстмена главное? Сосредоточиться на соревнованиях. Нам не надо ничего кроме стадиона и места где отдохнуть и поспать в спокойной обстановке. В Олимпийской деревне слишком шумно."