среда, 21 февраля 2018 г.
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Фигурное катание на Rus.Postimees: российские фигуристки дали мастер-класс своим конкуренткам

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Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева продемонстрировали отменную технику в короткой программе олимпийского турнира по фигурному катанию и покорили судей ее исполнением.

Напористый "Черный лебедь" Алины Загитовой удостоился от судей самых высоких баллов: она не только исполнила самую технически сложную программу (включающую в себя каскад тройной лутц + тройной риттбергер), но и получила высокие оценки за компоненты.

Чуть более балла уступила ей Евгения Медведева, филигранно откатавшая свою короткую программу под шопеновский ноктюрн. Фактически ее отставание от соперницы обусловлено лишь меньшей базовой стоимостью ее каскада.

На 3-м месте после короткой программы расположилась канадка Кэйтлин Осмонд. Она почти на 3 балла отстает от Медведевой и на 4 с лишним - от Загитовой.

Третья россиянка Мария Сотскова допустила серьезные ошибки, недосчиталась баллов на каскаде, и после короткого проката занимает лишь 12-е место. 

Короткую программу фигуристок можно посмотреть в повторе на Rus.Postimees, а произвольную мы покажем вам в пятницу в прямом эфире!

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