Прямая трансляция на Rus.Postimees: кто дотанцует до золота и чего будет стоить расстегнувшееся платье?
19 февраля 2018 г., 17:02
Rus.Postimees продолжает следить за ходом событий на олимпийском турнире по фигурному катанию. Завтра мы покажем вам лучшие танцевальные пары, которые сразятся друг с другом за олимпийское золото.
Выиграют ли Тесса Вертью и Скотт Мойр еще парочку золотых олимпийских медалей? Сумеют ли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон впервые подняться на верхнюю ступень олимпийского пьедестала? И кому достанется бронза?
Смотрите завтра в прямом эфире на Rus.Postimees в 4.47 утра и в повторе!