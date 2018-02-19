вторник, 20 февраля 2018 г.
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Прямая трансляция на Rus.Postimees: кто дотанцует до золота и чего будет стоить расстегнувшееся платье?

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Rus.Postimees продолжает следить за ходом событий на олимпийском турнире по фигурному катанию. Завтра мы покажем вам лучшие танцевальные пары, которые сразятся друг с другом за олимпийское золото.

Выиграют ли Тесса Вертью и Скотт Мойр еще парочку золотых олимпийских медалей? Сумеют ли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон впервые подняться на верхнюю ступень олимпийского пьедестала? И кому достанется бронза?

Смотрите завтра в прямом эфире на  Rus.Postimees в 4.47 утра и в повторе!

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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