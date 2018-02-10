Керлинг: Брызгалова и Крушельницкий обеспечили себе выход в полуфинал
10 февраля 2018 г., 10:00
На Олимпийском турнире по керлингу проходят очередные поединки в дабл-миксте.
Пара Анастасия Брызгалова - Александр Крушельницкий, представляющие ОАР, выиграли у Южной Кореи 6:5 и днем встретятся с Канадой.
После пяти матчей у спортсменов ОАР четыре победы в пяти матчах и они возглавляют квалификационный этап. В полуфинал выходят четыре лучшие сборные.
Турнирное положение:
ОАР – 4 победы (5 игр),
Канада – 4 (5),
Норвегия – 4 (5),
Швейцария – 3 (5),
Корея – 2 (5),
Китай – 2 (5),
США – 1 (5),
Финляндия – 0 (5).