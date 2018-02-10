Керлинг: Брызгалова и Крушельницкий обеспечили себе выход в полуфинал

Пара Анастасия Брызгалова - Александр Крушельницкий, представляющие ОАР, выиграли у Южной Кореи 6:5 и днем встретятся с Канадой.

После пяти матчей у спортсменов ОАР четыре победы в пяти матчах и они возглавляют квалификационный этап. В полуфинал выходят четыре лучшие сборные.