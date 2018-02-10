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Керлинг: Брызгалова и Крушельницкий обеспечили себе выход в полуфинал

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Анастасия Брызгалова - Александр Крушельницкий

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

На Олимпийском турнире по керлингу проходят очередные поединки в дабл-миксте.

Пара Анастасия Брызгалова - Александр Крушельницкий, представляющие ОАР, выиграли у Южной Кореи 6:5 и днем встретятся с Канадой.

После пяти матчей у спортсменов ОАР четыре победы в пяти матчах и они возглавляют квалификационный этап. В полуфинал выходят четыре лучшие сборные.

Турнирное положение:

ОАР – 4 победы (5 игр),

Канада – 4 (5),

Норвегия – 4 (5),

Швейцария – 3 (5),

Корея – 2 (5),

Китай – 2 (5),

США – 1 (5),

Финляндия – 0 (5).

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С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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