суббота, 10 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

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Сноуборд: Клевеланд выиграл квалификационную группу, Хадарин не пробился в основные соренования

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Владислав Хадарин

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

В Пхенчхане прошла квалификация по сноуборду в мужском слоупстайле. Россиянин Владислав Хадарин не смог пробиться в финальную часть соревнований, показав 11-й результат в своем полуфинале.

Выиграл квалификацию норвежец Маркус Клевеланд, второе и третье места завоевали новозеландец Карлос Гарсия Найт и Себастьян Тутан. Единственный россиянин в этой дисциплине сноуборда, Владислав Хадарин, барьер первого круга пройти не смог.

«Конечно, всегда обидно, когда не проходишь в финал. Но для меня было важно здесь перебороть себя и сделать то, что хотел. Не получилось сделать это на 100% чисто, но все же я это сделал.

Я не позволил бы себе отказываться от участия в Олимпийских играх. Каждый спортсмен, отобравшийся на Олимпиаду, жертвует многими вещами – временем, силами, болью, страданием, весельем, радостью.

Я не вижу никакого смысла лишать себя удовольствия участвовать в Олимпиаде из-за какой-то политической проблемы, лишать себя сна из-за этого», – сказал Хадарин.

«До следующей Олимпиады целых четыре года, за это время может произойти все что угодно. Конечно, я продолжаю тренироваться и планирую выступать на следующей Олимпиаде. Я уверен, что через четыре года у меня будет максимально другой уровень катания и моральной и физической подготовки» – рассказал Хадарин.

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