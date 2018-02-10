Сноуборд: Клевеланд выиграл квалификационную группу, Хадарин не пробился в основные соренования

Выиграл квалификацию норвежец Маркус Клевеланд, второе и третье места завоевали новозеландец Карлос Гарсия Найт и Себастьян Тутан. Единственный россиянин в этой дисциплине сноуборда, Владислав Хадарин, барьер первого круга пройти не смог.

«Конечно, всегда обидно, когда не проходишь в финал. Но для меня было важно здесь перебороть себя и сделать то, что хотел. Не получилось сделать это на 100% чисто, но все же я это сделал.

Я не позволил бы себе отказываться от участия в Олимпийских играх. Каждый спортсмен, отобравшийся на Олимпиаду, жертвует многими вещами – временем, силами, болью, страданием, весельем, радостью.

Я не вижу никакого смысла лишать себя удовольствия участвовать в Олимпиаде из-за какой-то политической проблемы, лишать себя сна из-за этого», – сказал Хадарин.