суббота, 10 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Алусалу: Волнительный момент. Нести флаг Эстонии - большая честь! Керсти Кальюлайд горячо приветствовала эстонских спортсменов с трибуны! Смотрите видео!

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ФОТО: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Эстонские спортсмены Саския Алусалу и Рене Захкна рассказали о церемонии открытия ОИ и своем участии в этом мероприятии.

«Я не знаю, была ли дрожь в коленках, но я старалась выложиться по максимуму, - описала Алусалу своими эмоции о проходе по олимпийскому стадиону. - Все партнеры по сборной пугали меня, что флаг не должен закручиваться, им особо нельзя размахивать, но немного он должен развеваться. Я старалась прислушиваться к советам. Было очень сложно, так как порывами дул сильный ветер».

По словам Алусалу, эмоции настигли ее во время ожидания выхода на стадион: «Когда я реально стояла на пороге двери. Крайне мощные эмоции. Мне стало очень жарко - не знаю, из-за флага или чего-то еще. В любом случае это большая честь и потрясающее чувство».

Как вообще выглядит церемония открытия ОИ для спортсменов? «Мы ехали из одной олимпийской деревни в другую час, так как застряли в пробке. Затем ждали в другой деревне еще час и теперь стояли еще час среди спортсменов в ожидании своей очереди. Я считаю, что для меня это мероприятие длилось четыре часа», - объяснила эстонская красавица.

Своими впечатлениями о церемонии открытия поделился и биатлонист Рене Захкна: «С приближением Олимпиады я все реальнее ее чувствовал. Это не было так, что ты выходишь на арену и думаешь: вау, это то, ради чего ты работал. Я здесь в качестве биатлониста и церемония открытия не является частью биатлона», - сказал олимпийский дебютант.

Многие спортсмены отказались от церемонии открытия. Причина: чтобы подготовиться к первым соревнованиям и не растратить запасы энергии. «Я не за медалями приехал. Мой наилучший результат не будет зависеть от того, проведу я три часа на открытии или нет. В любом случае я хотел попасть на это мероприятие», - добавил он.

«Эстонцы, которые в золотые годы завоевывали медали на Олимпиаде, берегли энергию и сводили на минимум уровень риска. Но здесь пугают норовирусом и заболеванием верхних дыхательных путей», - прокомментировал биатлонист, который до сих по не видел ни одного спортсмена, которого бы не мучили болезни на ОИ.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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