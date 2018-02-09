«Я не знаю, была ли дрожь в коленках, но я старалась выложиться по максимуму, - описала Алусалу своими эмоции о проходе по олимпийскому стадиону. - Все партнеры по сборной пугали меня, что флаг не должен закручиваться, им особо нельзя размахивать, но немного он должен развеваться. Я старалась прислушиваться к советам. Было очень сложно, так как порывами дул сильный ветер».

По словам Алусалу, эмоции настигли ее во время ожидания выхода на стадион: «Когда я реально стояла на пороге двери. Крайне мощные эмоции. Мне стало очень жарко - не знаю, из-за флага или чего-то еще. В любом случае это большая честь и потрясающее чувство».

Как вообще выглядит церемония открытия ОИ для спортсменов? «Мы ехали из одной олимпийской деревни в другую час, так как застряли в пробке. Затем ждали в другой деревне еще час и теперь стояли еще час среди спортсменов в ожидании своей очереди. Я считаю, что для меня это мероприятие длилось четыре часа», - объяснила эстонская красавица.

Своими впечатлениями о церемонии открытия поделился и биатлонист Рене Захкна: «С приближением Олимпиады я все реальнее ее чувствовал. Это не было так, что ты выходишь на арену и думаешь: вау, это то, ради чего ты работал. Я здесь в качестве биатлониста и церемония открытия не является частью биатлона», - сказал олимпийский дебютант.

Многие спортсмены отказались от церемонии открытия. Причина: чтобы подготовиться к первым соревнованиям и не растратить запасы энергии. «Я не за медалями приехал. Мой наилучший результат не будет зависеть от того, проведу я три часа на открытии или нет. В любом случае я хотел попасть на это мероприятие», - добавил он.