пятница, 9 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Бах призвал спортсменов соблюдать правила честной игры

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане призвал спортсменов быть чистыми и соблюдать правила честной игры.

«Это момент, которого мы все ждали: первые Олимпийские игры на снегу и льду в Республике Корея. Настало время Пхёнчхана!

Дорогие спортсмены, теперь ваша очередь! Это будут соревнования вашей жизни. В ближайшие дни весь мир будет вдохновляться, глядя на вас. Вы вдохновите всех нас на жизнь в мире и гармонии, несмотря на все наши различия. Вы вдохновите нас на идеалы олимпизма, уважения и честной игры.

Вы сможете насладиться олимпийским выступлением, если вы уважаете правила и остаётесь чистыми. Вы показываете, что в спорте мы все равны, а также уникальную силу спорта, объединяющую людей.

Прекрасным примером этой силы является совместный парад спортсменов из Республики Корея и КНДР. Объединившись в нашем многообразии, мы сильнее всех сил, которые хотят нас разделить», — сказал Томас Бах.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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