Бах призвал спортсменов соблюдать правила честной игры

«Это момент, которого мы все ждали: первые Олимпийские игры на снегу и льду в Республике Корея. Настало время Пхёнчхана!

Дорогие спортсмены, теперь ваша очередь! Это будут соревнования вашей жизни. В ближайшие дни весь мир будет вдохновляться, глядя на вас. Вы вдохновите всех нас на жизнь в мире и гармонии, несмотря на все наши различия. Вы вдохновите нас на идеалы олимпизма, уважения и честной игры.

Вы сможете насладиться олимпийским выступлением, если вы уважаете правила и остаётесь чистыми. Вы показываете, что в спорте мы все равны, а также уникальную силу спорта, объединяющую людей.