Феликс Шютц: «Я считаю нечестным обсуждать Россию в то время, когда в допинге замешаны многие»

"Kонечно, без игроков НХЛ у сборных – таких, как наша – появилось больше шансов. За океаном выступает несколько хороших хоккеистов из Германии, но другие страны представлены гораздо сильнее.

Зато я выступал в КХЛ. Мне очень сильно нравилась эта лига. Интересно теперь будет увидеть своих знакомых из России. Может, мы встретимся с российской сборной в плей-офф!.

Не думаю, что людей в Германии сильно волнует эта тема, у нас ее практически не обсуждают. А я играл в России (там осталось много хороших знакомых), поэтому у меня есть собственное мнение на этот счет.

Я считаю нечестным обсуждать одну страну в то время, когда в допинге замешаны многие. Далеко не все страны можно считать чистыми.

Решение по отношению к России – жесткое. Но в любом случае ваши хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде. Россияне должны гордиться этими ребятами и поддержать их.