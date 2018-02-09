пятница, 9 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Феликс Шютц: «Я считаю нечестным обсуждать Россию в то время, когда в допинге замешаны многие»

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ФОТО: nordphoto / Mueller/imago/Nordphoto

Нападающий сборной Германии Феликс Шютц высказал свое мнение о стартующих Олимпийских играх-2018.

"Kонечно, без игроков НХЛ у сборных – таких, как наша – появилось больше шансов. За океаном выступает несколько хороших хоккеистов из Германии, но другие страны представлены гораздо сильнее.

Зато я выступал в КХЛ. Мне очень сильно нравилась эта лига. Интересно теперь будет увидеть своих знакомых из России. Может, мы встретимся с российской сборной в плей-офф!.
Не думаю, что людей в Германии сильно волнует эта тема, у нас ее практически не обсуждают. А я играл в России (там осталось много хороших знакомых), поэтому у меня есть собственное мнение на этот счет.

Я считаю нечестным обсуждать одну страну в то время, когда в допинге замешаны многие. Далеко не все страны можно считать чистыми.

Решение по отношению к России – жесткое. Но в любом случае ваши хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде. Россияне должны гордиться этими ребятами и поддержать их.

Конечно, выступать без своего флага не очень приятно, но спортсмены все равно понимают, что они представляют Россию."

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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