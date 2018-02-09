Олимпиада 2018Вокруг ОлимпиадыНовостиФото: президент Эстонии Керсти Кальюлайд опробовала олимпийскую лыжнюФото: президент Эстонии Керсти Кальюлайд опробовала олимпийскую лыжнюRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать9 февраля 2018 г., 8:08ФОТО: Marko KaljuveerНаходящаяся с визитом в Южной Корее президент Эстонии нашла время, чтобы пройти на лыжах олимпийскую трассу в Пхенчхане.зимняя олимпиадаКерсти КальюлайдОлимпиадa-2018Не проспи Олимпиаду!С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30Программа Новости Видео