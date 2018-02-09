Иранцы возмущены: "Организатoры Олимпиады не подарили нам смартфоны"
9 февраля 2018 г., 8:02
Делегация Ирана в Пхенчхане-2018 возмутилась тем, что организаторы Игр не подарили им смартфоны.
Компания Samsung совместно с организаторами Олимпиады дарит всем участникам Игр новейшие смартфоны. Однако иранским спортсменам, как и сборной КНДР, они не достались.
Вероятно, это связано с тем, что организаторы испугались недовольства США, которые наложили санкции на Иран и КНДР.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф поставил Samsung ультиматум – либо компания пересматривает свое решение, либо сам чиновник перестает пользоваться смартфоном от этого производителя.
Позже МОК сообщил, что смартфоны все же будут подарены абсолютно всем участникам соревнований, однако спортсмены из КНДР не смогут забрать их в свою страну.