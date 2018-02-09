Иранцы возмущены: "Организатoры Олимпиады не подарили нам смартфоны"

Компания Samsung совместно с организаторами Олимпиады дарит всем участникам Игр новейшие смартфоны. Однако иранским спортсменам, как и сборной КНДР, они не достались.

Вероятно, это связано с тем, что организаторы испугались недовольства США, которые наложили санкции на Иран и КНДР.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф поставил Samsung ультиматум – либо компания пересматривает свое решение, либо сам чиновник перестает пользоваться смартфоном от этого производителя.