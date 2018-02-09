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Коляда завалил произвольную программу, Тарасова и Морозов вернули ОАР в медальную конкуренцию

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Евгения Тарасова – Владимир Морозов

ФОТО: YURI KADOBNOV/AFP

Kомандный турнир фигуристов начался с исполнения обязательных программ. Первыми на лед вышли мужчины и спортивные пары.

Неудачно откатал свою программу россиянин Михаил Коляда: два падения и "бабочка" (несделанный элемент) отбросили ОАР на 8-е место, однако чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов блестяще откатав свою программу вернули ОАР в медальную конкуренцию: с 13 очками спортсмены ОАР делят 3-4 места с командой Японии. Второе место занимает США, на первом - Канада. В программе у мужчин упал и американец Нэтан Чен.

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