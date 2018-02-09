Коляда завалил произвольную программу, Тарасова и Морозов вернули ОАР в медальную конкуренцию

Неудачно откатал свою программу россиянин Михаил Коляда: два падения и "бабочка" (несделанный элемент) отбросили ОАР на 8-е место, однако чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов блестяще откатав свою программу вернули ОАР в медальную конкуренцию: с 13 очками спортсмены ОАР делят 3-4 места с командой Японии. Второе место занимает США, на первом - Канада. В программе у мужчин упал и американец Нэтан Чен.