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МОК и адвокат Родченкова благодарят CAS, Губерниев негодует

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ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян на допуск до Игр-2018.

«Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность спортсменам», – говорится в сообщении МОК.

«Спасибо богу за подобие честности от CAS. Облегчение? Я не уверен. МОК зависит от России, как наркоман от героина. Уверен, что сейчас телефон Томаса Баха разрывается от звонков и сообщений из России. Это печальная история. Это решение – очень маленький проблеск надежды Следование олимпийской мечте означает нулевую терпимость к допингу. Ни МОК, ни CAS это не продемонстрировали. Олимпийские идеалы – это засохший виноград на лозе. NBC и CocaCola, почему бы вам не повлиять на это финансово, чтобы вызывать реформу? Чистым спортсменам это понравилось бы», – отметил Джим Уолден, адвокат информатора WADA Григория Рочденкова.

 

CAS отклонил все 47 апелляций российских спортсменов!!!! МОК празднует победу!!! Больше из российских спортсменов в Пхёнчхан никто не приедет!!Суд не усмотрел дискриминации со стороны МОК !!! Я в шоке!!!! Слов нет , блин ..... тянули время , вымотали все нервы!!! Ан , Устюгов , Щипулин , Никитина , Иванова ..... другие - без Олимпиады!!!! #мок #кас #CAS #суд #макларен #родченков #корея #олимпиада #пхенчхан #допинг #война #слезы #блин #шипулин #ан #устюгов #никитина #иванова

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on

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