МОК и адвокат Родченкова благодарят CAS, Губерниев негодует

«Спасибо богу за подобие честности от CAS. Облегчение? Я не уверен. МОК зависит от России, как наркоман от героина. Уверен, что сейчас телефон Томаса Баха разрывается от звонков и сообщений из России. Это печальная история. Это решение – очень маленький проблеск надежды Следование олимпийской мечте означает нулевую терпимость к допингу. Ни МОК, ни CAS это не продемонстрировали. Олимпийские идеалы – это засохший виноград на лозе. NBC и CocaCola, почему бы вам не повлиять на это финансово, чтобы вызывать реформу? Чистым спортсменам это понравилось бы», – отметил Джим Уолден, адвокат информатора WADA Григория Рочденкова.