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Крах российских надежд: CAS не увидел дискриминации и не допустил россиян на Олимпиаду

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ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

Шипулин, Ан, Устюгов, Столбова и еще 44 человека в Корею не едут. Теперь уже официально.

Суд постановил, что Международный олимпийский комитет (МОК) имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).

Панель CAS не увидела в действиях МОК дискриминации, непоследовательности или несправедливости при отборе российских спортсменов, который смогу принять участие в Играх.

Апелляции россиян рассматривали представители CAS Кэрол Робертс (Канада),  Бернард Вельтен (Швейцария) и Зали Стеггаль (Австралия).

Ранее отклонил апелляции спортсменов, которые не прошли сито 17 критериев в части прошлых допинговых дисквалификаций.

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