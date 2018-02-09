Крах российских надежд: CAS не увидел дискриминации и не допустил россиян на Олимпиаду
9 февраля 2018 г., 7:10
Шипулин, Ан, Устюгов, Столбова и еще 44 человека в Корею не едут. Теперь уже официально.
Суд постановил, что Международный олимпийский комитет (МОК) имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).
Панель CAS не увидела в действиях МОК дискриминации, непоследовательности или несправедливости при отборе российских спортсменов, который смогу принять участие в Играх.
Апелляции россиян рассматривали представители CAS Кэрол Робертс (Канада), Бернард Вельтен (Швейцария) и Зали Стеггаль (Австралия).
Ранее отклонил апелляции спортсменов, которые не прошли сито 17 критериев в части прошлых допинговых дисквалификаций.