"Никаких доказательств на русских не было"

«Пока нет никаких конкретных доказательств, этих спортсменов нельзя наказывать. Если были бы серьезные доказательства, то русских бы все-таки дисквалифицировали пожизненно. Но их не было», – рассказала Херманн.

Немецкий лыжник Томас Бинг поддержал соотечественницу.

«Мы не знаем, было ли какое-то мошенничество в Сочи-2014. Могло быть, могло и не быть. Но факт подмены допинг-проб доказать все равно нельзя.