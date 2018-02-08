Активисты из Южной Кореи жгли флаги КНДР и рвали фотографии Ким Чен Ына
8 февраля 2018 г., 19:00
Активисты из Южной Кореи устроили акцию протеста против участия спортсменов из Северной Кореи (КНДР) в Олимпиаде-2018.
Протест был устроен в порту Мукхо, куда прибыл корабль с представителями Северной Кореи. Протестующие жгли флаги КНДР, рвали фотографии главы страны Ким Чен Ына, наступали на них.
«Он носились вокруг нас, как безголовые курицы, орали, что пришел «корабль красных», и что мы должны «валить обратно», – сообщили в делегации Северной Кореи.