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Активисты из Южной Кореи жгли флаги КНДР и рвали фотографии Ким Чен Ына

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ФОТО: STR/AFP/Scanpix

Активисты из Южной Кореи устроили акцию протеста против участия спортсменов из Северной Кореи (КНДР) в Олимпиаде-2018.

Протест был устроен в порту Мукхо, куда прибыл корабль с представителями Северной Кореи. Протестующие жгли флаги КНДР, рвали фотографии главы страны Ким Чен Ына, наступали на них. 

«Он носились вокруг нас, как безголовые курицы, орали, что пришел «корабль красных», и что мы должны «валить обратно», – сообщили в делегации Северной Кореи.

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