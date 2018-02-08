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Галерея: стильные российские керлингисты провели свой первый матч на Олимпиаде

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Красивая черно-белая форма, сшитая в одном из элитных московских ателье, получилась еще лучше, чем была бы в цветах национального флага.

Хотя россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили команде США 3:9, но внимание публики было сосредоточено только на форме российских атлетов.
На трибуне была замечена и хоккейная сетка сборной России, но, по правилам МОК болельщикам поддерживать Олимпийских атлетов России дозволено и флагами Российской Федерации.

Форма российских хоккеистов на трибуне ледового холла Канныня

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

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