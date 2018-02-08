Галерея: стильные российские керлингисты провели свой первый матч на Олимпиаде
8 февраля 2018 г., 18:30
Красивая черно-белая форма, сшитая в одном из элитных московских ателье, получилась еще лучше, чем была бы в цветах национального флага.
Хотя россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили команде США 3:9, но внимание публики было сосредоточено только на форме российских атлетов.
На трибуне была замечена и хоккейная сетка сборной России, но, по правилам МОК болельщикам поддерживать Олимпийских атлетов России дозволено и флагами Российской Федерации.