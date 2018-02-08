Галерея: стильные российские керлингисты провели свой первый матч на Олимпиаде

Хотя россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили команде США 3:9, но внимание публики было сосредоточено только на форме российских атлетов.

На трибуне была замечена и хоккейная сетка сборной России, но, по правилам МОК болельщикам поддерживать Олимпийских атлетов России дозволено и флагами Российской Федерации.