Статистика Олимпиад: Веэрпалу, Егорова и Скобликова лишaтся своих рекордов

47,2 процента атлетов, принимающих участие в ОИ-2018 родились уже после того, как Нориаки Касаи дебютировал на своей первой Олимпиаде в 1992 году в Альбервилле. Касаи едет и в Корею. Эти ОИ для него - восьмые.

Четыре лыжника участвовали в шести ОИ: супружеская пара Марья-Лийса и Харри Кирвесниеми из Финляндии, Йохан Бёле из Германии, Сергей Долидович из Белоруссии и наш Андрес Веэрпалу. Кирвисниеми давно покончили со спортом и даже уже развелись, Бёле расстался со спортом 20 лет назад, Веэрпалу перешел на тренерскую работу, а Долидович по-прежнему в строю. Именно он станет новым рекордсменом среди лыжников.

Легендарная россиянка Любовь Егорова, не менее легендарная советская конькобежка Лидия Скобликова и норвежка Марит Бьорген лидируют среди женщин по количеству золотых олимпийских медалей - шесть. Егорова и Скобликова карьеры завершили, поэтому Бьорген имет все шансы стать первой семикратной победительницей Олимпад.

Только один спортсмен смог в могуле (фристайл) выиграть два золота подряд: Александр Билодо из Канады победил на ОИ 2010 и 2014 годов. Однако его соотечественница Жюстин Лапойнт сможет повторить это достижение если победит в Корее.

24 медали ОИ выиграла сборная США в сноуборде. Это в два раза больше чем ближайшие конкуренты из Швейцарии. По золотым медалям также впереди американцы 7:5.

Канада, в случае победы в хоккейном турнире, выиграет этот турнир в третий раз подряд. Большая серия только у сборной СССР, выигрывавшей хоккейный турнир ЗОИ четырежды кряду в 1964-1976 годах.

93 хоккеиста на ЗОИ представляют Континентальную Хоккейную Лигу. Это составляет 31 процент от общего числа игроков. Однако КХЛ уступает НХЛ: в 2010 году в Ванкувере почти половина (49%) игроков представляли именно НХЛ.