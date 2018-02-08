CAS отказал шести россиянам в поездке на Олимпиаду

CAS не стал рассматривать дела конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной. Также было отказано в рассмотрении дел и 12 российским тренеров и медработников.

Спортсмены, подавшие конкретные апелляции не были упомянуты в списке Макларена-Родченкова, но в различные сезоны попадались на различных видах допинга: Юсков побаловался марихуаной, Кулижников выпил энергетик, в котором содержались запрещенные вещества, Бородулина же трижды подряд пропускала внесоревновательный допинг-тест. Группа арбитров в составе Мохамеда Абдель-Рауфа (Египет), Лоуренса Буассона де Чазерна (Швейцария), Цзиньвона Парка (Южная Корея) постановили, что это дело не входит в их юрисдикцию.

Отсутствие прегрешений с допингом в прошлом являлось одним из 17 пунктов комиссии МОК, по которым россиян приглашали на Олимпиаду.

"Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда поехать ни под каким предлогом. Но я не осуждаю тех, кто едет, ни в коем случае. У каждого свое мнение, своя позиция. Моя – такая. И за всех, кто поедет, я буду болеть.