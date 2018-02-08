четверг, 8 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды Олимпиады
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

CAS отказал шести россиянам в поездке на Олимпиаду

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Павел Кулижников

ФОТО: Lyle Aspinall/AP

Точно останутся дома те, кто еще до Сочи нагрешил с допингом.

CAS не стал рассматривать дела конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной. Также было отказано в рассмотрении дел и 12 российским тренеров и медработников.

Спортсмены, подавшие конкретные апелляции не были упомянуты в списке Макларена-Родченкова, но в различные сезоны попадались на различных видах допинга: Юсков побаловался марихуаной, Кулижников выпил энергетик, в котором содержались запрещенные вещества, Бородулина же трижды подряд пропускала внесоревновательный допинг-тест. Группа арбитров в составе Мохамеда Абдель-Рауфа (Египет), Лоуренса Буассона де Чазерна (Швейцария), Цзиньвона Парка (Южная Корея) постановили, что это дело не входит в их юрисдикцию.

Отсутствие прегрешений с допингом в прошлом являлось одним из 17 пунктов комиссии МОК, по которым россиян приглашали на Олимпиаду.

"Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда поехать ни под каким предлогом. Но я не осуждаю тех, кто едет, ни в коем случае. У каждого свое мнение, своя позиция. Моя – такая. И за всех, кто поедет, я буду болеть.

Я не злой человек, зла во мне нет. Я желаю, чтобы у всех все получилось: другие спортсмены не виноваты в том, что с нами случилось. Пусть у них все получится, желаю всем удачи искренне. Думаю, будет интересно, но не так интересно, как с нами."

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Актуально

Читать также

НАВЕРХ