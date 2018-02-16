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Прямая трансляция хоккея на Rus.Postimees: Россия против США – битва за первое место

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После победы россиян над словенцами игра против США станет битвой за первое место в группе.

Россияне смогут выиграть отборочную группу при двух условиях: победа над США в основное время, невыигрыш словаков у словенцев в основное время. Только так Россия сможет обеспечить себе дополнительный день отдыха и получить в соперники команду, прошедшую через сито 1/8 финала.

Россияне смогли в матче со Словенией наладить игру в большинстве, но, как и со Словаками, нахватали глупых удалений. Американцы все свои голы словакам забили в большинстве. Смогут ли россияне побороться за прямой выход в 1/4 финала? Узнаем в субботу в 14:10 из трансляции Rus.Postimees.

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