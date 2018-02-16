Прямая трансляция хоккея на Rus.Postimees: Россия против США – битва за первое место

Россияне смогут выиграть отборочную группу при двух условиях: победа над США в основное время, невыигрыш словаков у словенцев в основное время. Только так Россия сможет обеспечить себе дополнительный день отдыха и получить в соперники команду, прошедшую через сито 1/8 финала.

Россияне смогли в матче со Словенией наладить игру в большинстве, но, как и со Словаками, нахватали глупых удалений. Американцы все свои голы словакам забили в большинстве. Смогут ли россияне побороться за прямой выход в 1/4 финала? Узнаем в субботу в 14:10 из трансляции Rus.Postimees.